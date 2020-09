Previsioni domani lunedì 28 settembre | ALLERTA METEO (Di domenica 27 settembre 2020) Per la giornata di domani Previsioni METEO lunedì 28 settembre 2020: cieli coperti con possibili piogge al centro e sud italia, sparse nella giornata. Mari agitati e molto agitati. I venti saranno generalmente forti e deboli. Temperature variabili. La Protezione civile fa sapere che a partire dalla serata di oggi vi saranno precipitazioni diffuse, anche molto intense … L'articolo Previsioni domani lunedì 28 settembre ALLERTA METEO proviene da www.METEOweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 settembre 2020) Per la giornata dilunedì 282020: cieli coperti con possibili piogge al centro e sud italia, sparse nella giornata. Mari agitati e molto agitati. I venti saranno generalmente forti e deboli. Temperature variabili. La Protezione civile fa sapere che a partire dalla serata di oggi vi saranno precipitazioni diffuse, anche molto intense … L'articololunedì 28proviene da www.week.com.

ROMA – La perturbazione che sta interessando l’Italia continuerà anche nelle prossime ore a far sentire i suoi effetti con piogge, temporali e venti forti su buona parte del paese e sull’Abruzzo. Sull ...

Tromba d'aria a Venezia. In arrivo temporali e forte vento, la protezione civile dichiara lo stato di attenzione

Maltempo in tutto il Veneto e in particolare a Venezia dove questa mattina si è vista una tromba d'aria. Le previsioni annunciano un peggioramento del tempo tra il pomeriggio ...

