Fonseca: "Non sono contento del pari ma grande gara. Dzeko? L'ho visto bene, capiamo la situazione" (Di domenica 27 settembre 2020) Le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, al termine della sfida all'Olimpico contro la Juventus Leggi su 90min (Di domenica 27 settembre 2020) Le dichiarazioni di Paulo, allenatore della Roma, al termine della sfida all'Olimpico contro la Juventus

pisto_gol : Sentire criticare Fonseca dopo una partita come questa mi sembra veramente incredibile : 3 palle-gol davanti alla p… - aquilinofilm : RT @CorSport: #Roma, i tifosi: “Due punti persi, #Fonseca non convince. #Dzeko, quanti errori!” ?? - ASR_Goalmania : @LucaTwiVive @annaric95744795 Colpa di Fonseca che non fa i cambi,Dzeko che si mangia 2x il terzo goal in primis... - Bernalacitta : @augustociardi75 Fonseca è bravo. Forse invece davanti avremmo bisogno di un 9, non di un 10 come Dzeko - diverto_mi : 'Inaccettabile' Per fortuna che io sono solo un tifoso e per me nulla può essere inaccettabile, perché non conto ni… -