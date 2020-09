Maltempo: neve su colle Agnello, valico chiuso fino a lunedì 28 settembre (Di sabato 26 settembre 2020) Il colle dell’Agnello, valico transfrontaliero tra la provincia di Cuneo e il Queyras francese, e’ chiuso per Maltempo. Il provvedimento e’ stato deciso dalla Provincia di Cuneo in accordo con il dipartimento Hautes Alpes Conseil General Direction Des Routes, Des Transports che gestisce il settore francese del colle. La strada, che si inerpica fino ai 2744 metri (terzo valico piu’ alto d’Europa) restera’ chiusa fino alle 12 di lunedi’ 28 settembre. Il colle di presenta imbiancato dalla giornata di ieri e sono entrati in azione i mezzi spartineve. Al colle dell’Agnello e’ previsto il passaggio ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Ildell’transfrontaliero tra la provincia di Cuneo e il Queyras francese, e’per. Il provvedimento e’ stato deciso dalla Provincia di Cuneo in accordo con il dipartimento Hautes Alpes Conseil General Direction Des Routes, Des Transports che gestisce il settore francese del. La strada, che si inerpicaai 2744 metri (terzopiu’ alto d’Europa) restera’ chiusaalle 12 di lunedi’ 28. Ildi presenta imbiancato dalla giornata di ieri e sono entrati in azione i mezzi sparti. Aldell’e’ previsto il passaggio ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo neve Maltempo, neve sui monti, tetti scoperchiati a Bergamo, tromba d'aria a Rosignano Rai News Maltempo, tromba d'aria nel Livornese alla Canottieri: gravi maestro e allievo. Ischia isolata, disagi a Roma

Maltempo: tromba d'aria a Rosignano (Livorno), ci sono almeno tre le persone portate in ospedale. È quanto si apprende da fonti sanitarie: due sono più gravi, un maestro di tennis e un allievo, feriti ...

Maltempo, nella notte intensa grandinata a Poggio Mirteto

Nella notte del 26 settembre 2020 il maltempo ha portato un’intensa grandinata che si è abbattuta su Poggio Mirteto. Cumuli a terra da sembrar neve. Nella foto piazza Martiri della Libertà, in pieno c ...

