Le pagelle del Benevento – Caldirola e Letizia | gli assi di Marassi

(Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiGenova – Ilespugna il Luigi Ferraris di Genova grazie alla doppietta die al tris di. Sampdoria battuta in rimonta 3-2 da una Strega dal cuore immenso. Di seguito ledei giallorossi. Montipò 5,5: Sbaglia totalmente il disimpegno in occasione dell’uno a zero doriano. Un errore che poteva costare carissimo, a cui rimedia con diverse uscite sicure.7: Vive un’ora difficile alle prese con Augello e Jankto, si fa notare per qualche buona chiusura e poi si prende la ribalta con la bomba ‘da tre’. “Solo rete”. Glik 6: Qualche difficoltà in fase di impostazione, si distrae sul gol di Colley ma nel complesso è arcigno e si fa valere negli anticipi. ...