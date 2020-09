Inter-Fiorentina 4-3 sorpasso all' ultimo minuto

goal : 3’ Inter 0-1 Fiorentina 45’ Inter 1-1 Fiorentina 52’ Inter 2-1 Fiorentina 57’ Inter 2-2 Fiorentina 63’ Inter 2-3 Fi… - SquawkaNews : 04' Inter 0-1 Fiorentina 45+2' Inter 1-1 Fiorentina 52' Inter 2-1 Fiorentina 57' Inter 2-2 Fiorentina 63' Inter 2-3… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Riparte la @SerieA e torna il magazine targato #InterMediaHouse con tantissime novità! ??… - mi__motta : RT @futtmais: 3’ Inter 0-1 Fiorentina 45’ Inter 1-1 Fiorentina 52’ Inter 2-1 Fiorentina 57’ Inter 2-2 Fiorentina 63’ Inter 2-3 Fiorentina 8… - Ibrahim85048732 : RT @goal: 3’ Inter 0-1 Fiorentina 45’ Inter 1-1 Fiorentina 52’ Inter 2-1 Fiorentina 57’ Inter 2-2 Fiorentina 63’ Inter 2-3 Fiorentina 87’ I… -

CRONACA INTER-FIORENTINA – Sul fronte formazioni ufficiali Antonio Conte schiera l’Inter col modulo 3-4-1-2 molto offensivo. Infatti sulle fasce ci sono Young a destra e Perisic a sinistra, con Erikse ...I circa 1000 spettatori presenti a San Siro per Inter-Fiorentina ricorderanno a lungo questa partita. E non solo per il rocambolesco 4-3 finale. Prima ancora lo faranno per la fortuna di essere presen ...