Il caso dell’aumento di stipendio a Tridico: la cifra è stata proposta dal ministero del Lavoro. “Non è retroattivo, falso che prenderò 100mila euro di arretrati” (Di sabato 26 settembre 2020) “Non ho preso nessun arretrato. 100mila euro? Un falso. Il decreto interministeriale prevede i compensi del cda e del presidente da quando il cda si è insediato, ovvero aprile 2020“. Si limita a questo il commento di Pasquale Tridico, in attesa che la direzione del personale Inps metta nero su bianco in una nota ufficiale come sono andate le cose. Intanto il centrodestra compatto ne chiede le dimissioni. Dopo i ritardi nell’erogazione della cig e il caso del bonus 600 euro ai deputati, stavolta le polemiche riguardano il raddoppio di stipendio riconosciuto a Tridico (e al presidente dell’Inail Franco Bettoni) da un decreto interministeriale del 7 agosto. Un aumento che però era previsto – anche se non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) “Non ho preso nessun arretrato.? Un. Il decreto interministeriale prevede i compensi del cda e del presidente da quando il cda si è insediato, ovvero aprile 2020“. Si limita a questo il commento di Pasquale, in attesa che la direzione del personale Inps metta nero su bianco in una nota ufficiale come sono andate le cose. Intanto il centrodestra compatto ne chiede le dimissioni. Dopo i ritardi nell’erogazione della cig e ildel bonus 600ai deputati, stavolta le polemiche riguardano il raddoppio diriconosciuto a(e al presidente dell’Inail Franco Bettoni) da un decreto interministeriale del 7 agosto. Un aumento che però era previsto – anche se non ...

GalvaniM : Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn sconsiglia i viaggi all'estero per l'autunno e l'inverno, alla luce del… - giopppi_ : Ma l’Italia sta avendo un aumento lieve dei casi per bravura o per puro culo? In ogni caso, #WearAMask che così ce… - placesinmymind_ : In Campania mascherina sempre obbligatoria, anche all'aperto - Th_Dm4570 : @unchimico Tasse al 15% degli utili Mi spiego, ad un aumento degli utili profitti del 20% collegato ad un determina… - ItalianPolitics : RT @isabfont: @PoliticaPerJedi @ItalianPolitics La solidarietà passa dal sistema di ridistribuzione fiscale. In ogni caso non sarebbe giust… -