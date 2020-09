Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 25 SETTEMBREORE 20:15 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA TUSOCLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE IN DIMINUZIONE DA ARDEATINA. RACCOMANDIAMO ATTENZIONE A CHI E’ IN VIAGGIO SULLA FLAMINIA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE TRA IL CIMITERO FLAMINIO E IL BIVIO PER SACROFANO VERSO TERNI; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA L MOMENTO INCOLONNATI. SULL’A1 FIRENZEE’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD VERSO. TRAFFICO REGOLARE. INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SULLA SS214 MARIA E ISOLA CASAMARI TRA CASTELMASSIMO E ...