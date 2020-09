Nuovo acquisto per Totti: Ciciretti entra nella sua scuderia (Di venerdì 25 settembre 2020) Un Nuovo colpo in entrata per l’agenzia di Francesco Totti. Dopo Gianluca Caprari, un altro ex Roma ha deciso di entrare a far parte della scuderia dell’ex capitano giallorosso. Si tratta di Amato Ciciretti, centrocampista di proprietà del Napoli e in cerca di una nuova destinazione. “Con grande soddisfazione diamo il benvenuto a Ciciretti nella nostra famiglia. Forza Amato!“, si legge nel post pubblicato dall’account Instagram della CT10 Management. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Uncolpo inta per l’agenzia di Francesco. Dopo Gianluca Caprari, un altro ex Roma ha deciso dire a far parte delladell’ex capitano giallorosso. Si tratta di Amato, centrocampista di proprietà del Napoli e in cerca di una nuova destinazione. “Con grande soddisfazione diamo il benvenuto anostra famiglia. Forza Amato!“, si legge nel post pubblicato dall’account Instagram della CT10 Management.

nzingaretti : La Torre di Palidoro a Fiumicino diventa un nuovo luogo della memoria del Lazio nel nome di Salvo D'Acquisto, il gi… - TuttoMercatoWeb : TMW - Lazio, il nuovo acquisto Vedat Muriqi è risultato positivo al Coronavirus - DissegnaGas : RT @_Monella007: Nuovo acquisto, chi me le sfila??????? Oggi dalle 14 in poi su - ithurinon : Legenda: ?? Rientro prestito ?? Nuovo acquisto ?? Giocatore sul mercato ?? Giocatore in uscita/esubero Rosa attuale:… - Sergey_Ly : RT @BluVolleyVr: Benvenuto Aleksandr! Nuovo acquisto per il roster gialloblù, Kimerov è già in campo con i nuovi compagni ???? ?? https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo acquisto Lazio, ecco il nuovo acquisto Hoedt: 'Contento di ritrovare Inzaghi' FOTO e VIDEO calciomercato.com Investimenti e tecnologia: dal trading online alle criptovalute

Gli esperti sostengono che la tecnologia abbia reso democratico il mondo degli investimenti. Un tempo, infatti, se un risparmiatore voleva investire, andava a chiedere consiglio a una filiale della ba ...

Sky - Niente Koulibaly, il City avanza per Ruben Dias del Benfica: i dettagli

Il Manchester City è pronto a concludere l'acquisto di un nuovo difensore. A riportare su Twitter gli ultimi aggiornamenti è il giornalista Sky, Fabrizio Romano: "Rubén Dias è pronto a concordare term ...

Gli esperti sostengono che la tecnologia abbia reso democratico il mondo degli investimenti. Un tempo, infatti, se un risparmiatore voleva investire, andava a chiedere consiglio a una filiale della ba ...Il Manchester City è pronto a concludere l'acquisto di un nuovo difensore. A riportare su Twitter gli ultimi aggiornamenti è il giornalista Sky, Fabrizio Romano: "Rubén Dias è pronto a concordare term ...