Epatite C | esperti | “Urge ripartire con screening e trattamenti dopo i rallentamenti dovuti alla pandemia”

(Di venerdì 25 settembre 2020) L’IMPORTANZA DI RIPRENDEREDELL’C – Sono 213.052, secondo i dati AIFA aggiornati al 21 settembre, i pazienti affetti dal virus dell’C «avviati» al trattamento. Un numero importante, ma che stride se confrontato con i 193.815avviati al 7 ottobre 2019. Il basso incremento di poco meno di 20mila unità in un anno evidenzia il rallentamento provocato dpandemia, che ha messo in discussione l’obiettivo di eliminazione dell’C entro il 2030 fissato dall’OMS: un risultato forse ancora possibile, soprattutto grazie all’innovazione garantita dai nuovi farmaci antivirali ad azione diretta (DAA), che permettono di eradicare il virus in maniera ...

Quotidiano Sanità

