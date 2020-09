Caso Diasorin e Camicigate. Una Fontana di guai per la Lega. Acquisiti i dati dai cellulari delle persone coinvolte. (Di venerdì 25 settembre 2020) Sono state 48 ore di fuoco quelle vissute dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Nel volgere di due giorni, infatti, sono tornate alla ribalta le due indagini che più di tutte stanno tormentando il Pirellone ossia quella sul cosiddetto Camicigate e quella sui test sierologici affidati alla Diasorin. In entrambi i casi si è trattato di acquisizioni di dati contenuti nei cellulari degli indagati o di persone coinvolte a vari titolo nelle relative inchieste. Come noto l’inchiesta che preoccupa di più è quella relativa alla fornitura da mezzo milione di euro affidata a Dama spa, società di Andrea Dini che altri non è che il cognato del governatore Fontana, di 75mila camici e di altri ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) Sono state 48 ore di fuoco quelle vissute dal presidente della Lombardia, Attilio. Nel volgere di due giorni, infatti, sono tornate alla ribalta le due indagini che più di tutte stanno tormentando il Pirellone ossia quella sul cosiddettoe quella sui test sierologici affialla. In entrambi i casi si è trattato di acquisizioni dicontenuti neidegli indagati o dia vari titolo nelle relative inchieste. Come noto l’inchiesta che preoccupa di più è quella relativa alla fornitura da mezzo milione di euro affidata a Dama spa, società di Andrea Dini che altri non è che il cognato del governatore, di 75mila camici e di altri ...

fanpage : Blitz a casa di Attilio Fontana - Corriere : Caso DiaSorin, la Finanza copia i dati del telefono di Fontana - Grillino_eFiero : RT @LaNotiziaTweet: Caso Diasorin e Camicigate. Una Fontana di guai per la Lega. Acquisiti i dati dai cellulari delle persone coinvolte. ht… - PetrazzuoloF : RT @LaNotiziaTweet: Caso Diasorin e Camicigate. Una Fontana di guai per la Lega. Acquisiti i dati dai cellulari delle persone coinvolte. ht… - Satryland59 : RT @LaNotiziaTweet: Caso Diasorin e Camicigate. Una Fontana di guai per la Lega. Acquisiti i dati dai cellulari delle persone coinvolte. ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Diasorin Caso Diasorin, la società: "Mai avuto rapporti con politica" Adnkronos Caso Diasorin e Camicigate. Una Fontana di guai per la Lega. Acquisiti i dati dai cellulari delle persone coinvolte.

Sono state 48 ore di fuoco quelle vissute dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Nel volgere di due giorni, infatti, sono tornate alla ribalta le due indagini che più di tutte stanno torment ...

Fontana, la razza bianca e i camici sporchi

La Lombardia si merita un simile presidente? Di sicuro se lo è scelto, nonostante la frase sulla razza in campagna elettorale. E oggi alle parole, che avrebbero dovuto mettere in allarme, seguono segu ...

Sono state 48 ore di fuoco quelle vissute dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Nel volgere di due giorni, infatti, sono tornate alla ribalta le due indagini che più di tutte stanno torment ...La Lombardia si merita un simile presidente? Di sicuro se lo è scelto, nonostante la frase sulla razza in campagna elettorale. E oggi alle parole, che avrebbero dovuto mettere in allarme, seguono segu ...