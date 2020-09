Adua Del Vesco età, altezza, peso, carriera e vita privata: tutto sulla concorrente del GFVip 5 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 5 c’è anche l’attrice italiana Adua del Vesco. L’artista ha spiegato così su Instagram la sua scelta di partecipare al reality: «Inizia un nuovo percorso. È qui che mostrerò finalmente la vera parte di me, pregi, difetti, momenti di sconforto e di gioia. Ma soprattutto la mia rinascita. Ad oggi libera da legami poco sani, libera dai pregiudizi della gente. Io e il mio amore incondizionato per la persona che sono. Pronta a regalare la mia storia a chi, come me, ha passato momenti bui e ne è uscito vittorioso, o a chi pensa di non farcela perché non vede l’immensa forza che tutti possediamo dentro». In attesa di vedere dove la porterà questo suo percorso, scopriamo insieme qualche curiosità in più ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 5 c’è anche l’attrice italianadel. L’artista ha spiegato così su Instagram la sua scelta di partecipare al reality: «Inizia un nuovo percorso. È qui che mostrerò finalmente la vera parte di me, pregi, difetti, momenti di sconforto e di gioia. Ma sopratla mia rinascita. Ad oggi libera da legami poco sani, libera dai pregiudizi della gente. Io e il mio amore incondizionato per la persona che sono. Pronta a regalare la mia storia a chi, come me, ha passato momenti bui e ne è uscito vittorioso, o a chi pensa di non farcela perché non vede l’immensa forza che tutti possediamo dentro». In attesa di vedere dove la porterà questo suo percorso, scopriamo insieme qualche curiosità in più ...

