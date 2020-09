Omicidio Vannini: “Vogliono condannare i Ciontoli solo per piacere alla gente” (Di giovedì 24 settembre 2020) Omicidio Vannini, secondo l’avvocato Andrea Miroli difensore dei Ciontoli, condannare tutta la famiglia sarebbe un abominio giuridico volto ad accontentare la volontà popolare La fine del processo riguardante la morte di Marco Vannini è sempre più vicino alla conclusione. La richiesta del sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano è di 14 anni di reclusione per il capofamiglia Antonio Ciontoli per Omicidio volontario. Il resto dei familiari è accusato anche di concorso anomalo in Omicidio. La richiesta per loro è di 9 anni e 4 mesi di carcere. Come da prassi anche la difesa ha espresso la sua opinione sul caso e in questo caso ha fatto decisamente scalpore. ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 settembre 2020), secondo l’avvocato Andrea Miroli difensore deitutta la famiglia sarebbe un abominio giuridico volto ad accontentare la volontà popolare La fine del processo riguardante la morte di Marcoè sempre più vicinoconclusione. La richiesta del sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano è di 14 anni di reclusione per il capofamiglia Antoniopervolontario. Il resto dei familiari è accusato anche di concorso anomalo in. La richiesta per loro è di 9 anni e 4 mesi di carcere. Come da prassi anche la difesa ha espresso la sua opinione sul caso e in questo caso ha fatto decisamente scalpore. ...

