Milan | Ibrahimovic positivo al coronavirus | per quanto non può giocare

Leggi su italiasera

(Di giovedì 24 settembre 2020) Prima la doppietta, poi la brutta notizia. Zlatanal. Lo svedese dopo aver segnato due gol all’esordio dovrà quindi stare fermo per almeno due settimane, come prevede il protocollo in questo caso. La partita con il Bodo/Glimt non sembra al momento a rischio: solo Ibra infatti risulterebbeal Covid. Lo svedese salterà ovviamente la partita di Europa League di questa sera e almeno due gare di campionato. Una brutta notizia per il, che dovrà fare a meno del suo giocatore più rappresentativo per qualche settimana. L'articoloal: pernon puòproviene da ...