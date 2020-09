Migranti, Lamorgese: “Proposta Ue segna discontinuità, ma non è superamento Dublino. Alan Kurdi? Solo in 25 rimarranno in Italia” (Di giovedì 24 settembre 2020) La nuova proposta della Commissione europea sull’immigrazione mostra elementi di “discontinuità”, ma “non c’è quel netto superamento degli accordi di Dublino”. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, teme che la nuova strada segnata da Palazzo Berlaymont possa presto arenarsi con un accordo al ribasso o, peggio, con un nulla di fatto, dopo che i Paesi del blocco di Visegrád hanno già manifestato la loro contrarietà nei confronti della bozza presentata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Così, in audizione al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, la titolare del Viminale spinge perché il processo vada avanti e, anzi, venga ulteriormente potenziato per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) La nuova proposta della Commissione europea sull’immigrazione mostra elementi di “discontinuità”, ma “non c’è quel nettodegli accordi di”. La ministra dell’Interno, Luciana, teme che la nuova stradata da Palazzo Berlaymont possa presto arenarsi con un accordo al ribasso o, peggio, con un nulla di fatto, dopo che i Paesi del blocco di Visegrád hanno già manifestato la loro contrarietà nei confronti della bozza presentata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Così, in audizione al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, la titolare del Viminale spinge perché il processo vada avanti e, anzi, venga ulteriormente potenziato per ...

