M5s, parlamentari si riuniscono: sotto accusa Rousseau e gli Stati generali. Buffagni: "Toni e persone inadeguate, basta fare gli struzzi" (Di giovedì 24 settembre 2020) Non sarà una vera e propria resa dei conti (molti dei leader in causa saranno assenti), ma una prima assemblea per affrontare finalmente i malumori che da settimane agitano il Movimento 5 stelle. Alle 18 deputati e senatori si riuniscono infatti per una riunione congiunta, in un clima che si annuncia già molto teso. All'ordine del giorno ci sarà sicuramente l'organizzazione degli Stati generali (per il rinnovo del capo politico e non solo), ma anche alcuni dei temi che stanno spaccando i 5 stelle. Innanzitutto la gestione della piattaforma Rousseau e il ruolo di Davide Casaleggio. Saranno i capigruppo Davide Crippa e Gianluca Perilli a condurre l'assemblea. Non è ancora stato chiarito se il capo politico Vito Crimi sarà presente. Il rischio è che le dinamiche ...

