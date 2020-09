Candreva, l’agente: “Siamo dispiaciuti per il modo in cui l’Inter ci ha comunicato l’addio” (Di giovedì 24 settembre 2020) L’agente di Antonio Candreva, Federico Pastorello, ha commentato a Sportitalia l’addio dell’esterno all’Inter, ormai un nuovo colpo della Sampdoria: “E’ motivato per iniziare questa nuova avventura con la Sampdoria, ma siamo dispiaciuti per il modo brusco con cui l’Inter ci ha comunicato che doveva andare via”. Foto: Zimbio L'articolo Candreva, l’agente: “Siamo dispiaciuti per il modo in cui l’Inter ci ha comunicato l’addio” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) L’agente di Antonio, Federico Pastorello, ha commentato a Sportitalia l’addio dell’esterno all’Inter, ormai un nuovo colpo della Sampdoria: “E’ motivato per iniziare questa nuova avventura con la Sampdoria, ma siamoper ilbrusco con cui l’Inter ci hache doveva andare via”. Foto: Zimbio L'articolo, l’agente: “Siamoper ilin cui l’Inter ci hal’addio” proviene da Alfredo Pedullà.

