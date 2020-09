Buddy Valastro, incidente per il boss delle torte (Di giovedì 24 settembre 2020) Buddy Valastro, noto ai fan come il boss delle torte, ha avuto un incidente. Questa volta è lui stesso a rivelare di essersi fatto male direttamente con una foto e un messaggio dall’ospedale sul suo profilo Instagram ufficiale. Buddy Valastro in ospedale Il pasticciere Buddy Valastro è uno dei più noti della televisione a livello mondiale dopo essere diventato protagonista del popolare programma tv Il boss delle torte. Stando a quanto riporta il sito Tmz, Buddy Valastro si sarebbe fatto male mentre giocava a bowling insieme alla sua famiglia, a cui è legatissimo. La pista, nemmeno a dirlo, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 settembre 2020), noto ai fan come il, ha avuto un. Questa volta è lui stesso a rivelare di essersi fatto male direttamente con una foto e un messaggio dall’ospedale sul suo profilo Instagram ufficiale.in ospedale Il pasticciereè uno dei più noti della televisione a livello mondiale dopo essere diventato protagonista del popolare programma tv Il. Stando a quanto riporta il sito Tmz,si sarebbe fatto male mentre giocava a bowling insieme alla sua famiglia, a cui è legatissimo. La pista, nemmeno a dirlo, ...

