Traffico Roma del 23-09-2020 ore 13:30 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio in redazione Massimo peschi nella zona sud del raccordo anulare sono temporaneamente chiuse le due carreggiate all’altezza dell’uscita Ardeatina Questo a causa di un incendio si stanno formando code nelle due direzioni dello svincolo Appia interna e dalla Pontina sulla carreggiata esterna la chiusura si è resa necessaria per consentire gli interventi di spegnimento a San Giovanni per il miglioramento della viabilità modificato il senso di marcia in via Taranto attenzione dunque alla nuova segnaletica modifica di percorso anche per la linea 85 verso la stazione Termini per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio in redazione Massimo peschi nella zona sud del raccordo anulare sono temporaneamente chiuse le due carreggiate all’altezza dell’uscita Ardeatina Questo a causa di un incendio si stanno formando code nelle due direzioni dello svincolo Appia interna e dalla Pontina sulla carreggiata esterna la chiusura si è resa necessaria per consentire gli interventi di spegnimento a San Giovanni per il miglioramento della viabilità modificato il senso di marcia in via Taranto attenzione dunque alla nuova segnaletica modifica di percorso anche per la linea 85 verso la stazione Termini per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione ...

romadailynews : Traffico Roma del 23-09-2020 ore 13:30: Luceverde Roma Buon pomeriggio in redazione Massimo… - PLRomaCapitale : #Roma - Piazza di Porta San Giovanni, traffico rallentato causa #incidente. - toille4 : RT @QuesturaDiRoma: #Roma. #PoliziadiStato: contrasto al traffico di sostanze #stupefacenti, arrestate dalla Squadra Mobile 7 persone nei q… - boettoisabella1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via Gregorio VII, #traffico rallentato causa #incidente altezza Piazza Pio XI. - boettoisabella1 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: Grande Raccordo Anulare di Roma - Code causa incendio nel tratto compreso tra Appia e Ardeatina in dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 23-09-2020 ore 09:00 RomaDailyNews Roma, incendio sull'Ardeatina: chiuso il Grande Raccordo Anulare

Chiuso il Grande Raccordo Anulare di Roma, in entrambe le direzioni, all'altezza dell'uscita Ardeatina al chilometro 48. La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa ...

Roma, incendio all'uscita Ardeatina: Grande Raccordo Anulare chiuso in entrambe le direzioni

Traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove la circolazione è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incendio. Il rogo è divampato al chilometro 48 del Gra, all'altezza del ...

Chiuso il Grande Raccordo Anulare di Roma, in entrambe le direzioni, all'altezza dell'uscita Ardeatina al chilometro 48. La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa ...Traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove la circolazione è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incendio. Il rogo è divampato al chilometro 48 del Gra, all'altezza del ...