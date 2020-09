Supercoppa | timore per Bayern-Siviglia | troppi contagi in Ungheria

(Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA - La sfida difraMonaco enon sarà una partita difficile solo sul punto di vista sportivo. Il match, previsto per domani 24 settembre alle 21, è stato subito avvolto ...

sportli26181512 : Supercoppa, timore per Bayern-Siviglia: troppi contagi: Le due squadre, che si affronteranno a Budapest, città ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa timore

Corriere dello Sport

ROMA - La sfida di Supercoppa fra Bayern Monaco e Siviglia non sarà una partita difficile solo sul punto di vista sportivo. Il match, previsto per domani 24 settembre alle 21, è stato subito avvolto d ...di Andrea Scoppa I giganti della Prima squadra hanno appena disputato l’esordio ufficiale e domenica vivranno il secondo atto delle semifinali di Supercoppa, ma intanto si è messo in moto tutto l’altr ...