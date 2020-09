Incubo Covid in Francia, 13.072 nuovi contagi e 43 morti in 24 ore (Di giovedì 24 settembre 2020) La Francia ha registrato nelle ultime 24 ore 13.072 nuovi casi di contagio da Covid-19. L'ha annunciato oggi la Sanità pubblica francese nel suo bilancio quotidiano. Il dato rappresenta un'ulteriore impennata dei contagi, dopo che ieri ne erano stati registrati 10.008. In tutto nelle ultime 24 ore sono decedute con Covid-19 43 persone, che portano il totale a 31.459 vittime. In tutto sono stati intercettati 1.039 focolai di contagio attivi nel territorio, 70 dei quali nelle ultime 24 ore. In tutto in nelle rianimazioni sono ricoverati 675 pazienti.Intanto, il ministro della Sanità francese Olivier Veran annuncia che le città di Parigi e le sue periferie, Bordeaux, Lione, Nizza, Lilla, Tolosa, Saint-Etienne, Rouen, Grenoble e Montpellier sono da oggi ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 settembre 2020) Laha registrato nelle ultime 24 ore 13.072casi dio da-19. L'ha annunciato oggi la Sanità pubblica francese nel suo bilancio quotidiano. Il dato rappresenta un'ulteriore impennata dei, dopo che ieri ne erano stati registrati 10.008. In tutto nelle ultime 24 ore sono decedute con-19 43 persone, che portano il totale a 31.459 vittime. In tutto sono stati intercettati 1.039 focolai dio attivi nel territorio, 70 dei quali nelle ultime 24 ore. In tutto in nelle rianimazioni sono ricoverati 675 pazienti.Intanto, il ministro della Sanità francese Olivier Veran annuncia che le città di Parigi e le sue periferie, Bordeaux, Lione, Nizza, Lilla, Tolosa, Saint-Etienne, Rouen, Grenoble e Montpellier sono da oggi ...

