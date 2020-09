“È lei la fidanzata!”. Mario Balotelli, la nuova fiamma è un’ex UeD (e Temptation Island) (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Sono fidanzato e innamorato, non voglio interferenze”. Mario Balotelli dopo mesi di silenzio sentimentale e singletudine esce allo scoperto e al settimanale Chi e mette a tacere le voci arrivate dalla casa del Grande Fratello Vip su Dayane Mello, sua vecchia fiamma che pochi giorni fa aveva parlato di Super Mario e della loro vecchia relazione. La modella ha ricordato alcuni episodi in cui i due si sono incontrati quando, appena arrivata in Italia, ha iniziato una breve frequentazione con il calciatore. “Quando lo vedo il mio cuore batte forte” ha raccontato la modella spiazzando i compagni e soprattutto Enock (il fratello di Mario Balotelli) che non si aspettava una dichiarazione così diretta da parte della modella.



