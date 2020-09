Continua il successo di Primo appuntamento con Flavio Montrucchio: Real Time batte Tv8 (Di mercoledì 23 settembre 2020) In attesa di vedere la nuova edizione di Matrimonio a prima vista, che potrebbe decretare nuovi record stagionali in termini di ascolti per Real Time, la rete si affida ai suoi cavalli di battaglia. Di assi nella manica da giocare ce ne sono tanti e in questo settembre complicatissimo per i programmi in onda nel prime Time, Real Time si affida a Bake Off Italia e a Primo appuntamento, che non deludono. Nella complicata serata del 22 settembre 2020 con nuovi debutti e ritorno di programmi storici, Real Time si accede grazie a Flavio Montrucchio che ancora una volta incassa numeri eccellenti con il suo Primo appuntamento, riuscendo anche a battere TV8, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 settembre 2020) In attesa di vedere la nuova edizione di Matrimonio a prima vista, che potrebbe decretare nuovi record stagionali in termini di ascolti per, la rete si affida ai suoi cavalli di battaglia. Di assi nella manica da giocare ce ne sono tanti e in questo settembre complicatissimo per i programmi in onda nel primesi affida a Bake Off Italia e a, che non deludono. Nella complicata serata del 22 settembre 2020 con nuovi debutti e ritorno di programmi storici,si accede grazie ache ancora una volta incassa numeri eccellenti con il suo, riuscendo anche are TV8, ...

cardella42 : RT @EsteriLega: La Berlinguer continua a dire ' vi aspettavate 7-0 ed è finita 3-3'. Dite alla Berlinguer che 3+3 non fa 7, che si informi… - ALisimberti : RT @EsteriLega: La Berlinguer continua a dire ' vi aspettavate 7-0 ed è finita 3-3'. Dite alla Berlinguer che 3+3 non fa 7, che si informi… - VicusMartis : Parlamento trasformato in un esecutore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: dopo il successo del… - blackhorseie : RT @EsteriLega: La Berlinguer continua a dire ' vi aspettavate 7-0 ed è finita 3-3'. Dite alla Berlinguer che 3+3 non fa 7, che si informi… - BISLACCO3 : RT @Iperborea_: “Era completamente tutto illogico quello che è successo, per cui, se devo trovare un senso logico, non c'è” continua lui, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Continua successo Nuova Mini countryman scala veloce la strada del successo BlogSicilia.it Giovane foggiano racconta su Millionaire “La Content Academy”

Eccellenze pugliesi nel campo della creatività e dello storytelling. Un riconoscimento importante per le menti creative de La Content Academy di Bari, che nelle scorse settimane hanno portato in alto ...

Continua con successo la stagione concertistica Spasimo 2020 - Musiche di una nuova alba. Reduce dal sold out delle…

Questo sito web è di proprietà di Maria Chiara Ferraù a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito. Dati e generalità del proprietario del presente dom ...

Eccellenze pugliesi nel campo della creatività e dello storytelling. Un riconoscimento importante per le menti creative de La Content Academy di Bari, che nelle scorse settimane hanno portato in alto ...Questo sito web è di proprietà di Maria Chiara Ferraù a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito. Dati e generalità del proprietario del presente dom ...