Comunali Reggio Calabria, Davi: “Fuori grazie a presidenti di seggio ‘killer'” (Di mercoledì 23 settembre 2020) REGGIO CALABRIA – “Purtroppo forse saremo fuori da palazzo San Giorgio e questo per pochissimi voti. Qualche zelante presidente di seggio travestito da ‘killer di schede’ ha espletato il mandato burocratico alla perfezione”. Cosi’ il candidato sindaco di Reggio Calabria Klaus Davi commenta l’esito del voto per le comunali. Leggi su dire (Di mercoledì 23 settembre 2020) REGGIO CALABRIA – “Purtroppo forse saremo fuori da palazzo San Giorgio e questo per pochissimi voti. Qualche zelante presidente di seggio travestito da ‘killer di schede’ ha espletato il mandato burocratico alla perfezione”. Cosi’ il candidato sindaco di Reggio Calabria Klaus Davi commenta l’esito del voto per le comunali.

