Non capita tutti i giorni di leggere una notizia simile, eppure è capitato qualche mese fa in India. Una giovane donna ha chiesto il divorzio perché il marito… puzza! Alzi la mano chi non ha mai voluto tapparsi il naso con le dita a causa di qualche odore sospetto!

Ultime Notizie dalla rete : Chiede divorzio Chiede il divorzio perché lui non si lava e i giudici le danno ragione CheDonna.it Chiede il divorzio perché lui non si lava e i giudici le danno ragione

In un caso giudiziario particolarmente bizzarro e che ha sorpreso anche i giudici a cui è stato sottoposto, una ragazza ha presentato una causa di divorzio contro il marito perché lui… non si lava! Su ...

