Aeroporti | altro che ripresa | a Linate e Malpensa -70% di passeggeri

Milano, 23 settembre 2020 - In questo momento a Milano tra Linate e Malpensa c'e' i l 70,8% di passeggeri in meno rispetto all'anno scorso. Lo dice il numero uno delle relazioni esterne di Sea , ...

(FERPRESS) – Palermo, 23 SET – Il primo stock di tamponi rapidi arriverà oggi dall’Asp di Palermo all’aeroporto Falcone Borsellino. E da stasera saranno utilizzati sui passeggeri in arrivo da Marsigli ...

COVID-19, Giappone potrebbe allentare restrizioni per l'accesso

Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa Kyodo. Circa mille stranieri potranno entrare quotidianamente in base alle nuove restrizioni alleggerite, mentre gli aeroporti dovranno rafforzare la capacità ...

