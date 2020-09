Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso furiosa con l’ospite: “Non ti permettere” (Di martedì 22 settembre 2020) Attimi di tensione e rabbia nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda quest’oggi. La solitamente conciliante Barbara D’Urso ha perso le staffe parlando col suo ospite, il sedicente “vero Profeta di Dio” Eliseo Bonanno. Le frasi di quest’ultimo hanno fatto scattare la D’Urso, che si è alzata e lo ha duramente ripreso senza mezzi termini. Barbara D’Urso contro il “vero Profeta di Dio” L’antefatto: nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque del 22 settembre, Barbara D’Urso ha avuto in collegamento Eliseo Bonanno, che come riporta la sua pagina Facebook si definisce “vero profeta di Dio” e “unto dal Signore“. Alla redazione del programma, però, sono ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 settembre 2020) Attimi di tensione e rabbia nella puntata diandata in onda quest’oggi. La solitamente concilianteD’Urso ha perso le staffe parlando col suo ospite, il sedicente “vero Profeta di Dio” Eliseo Bonanno. Le frasi di quest’ultimo hanno fatto scattare la D’Urso, che si è alzata e lo ha duramente ripreso senza mezzi termini.D’Urso contro il “vero Profeta di Dio” L’antefatto: nel corso della puntata didel 22 settembre,D’Urso ha avuto in collegamento Eliseo Bonanno, che come riporta la sua pagina Facebook si definisce “vero profeta di Dio” e “unto dal Signore“. Alla redazione del programma, però, sono ...

matteosalvinimi : PIAZZA INCREDIBILE a Jesi (Ancona), alle cinque del pomeriggio. Una emozione UNICA, in vista delle elezioni di dom… - CLaRosa7 : RT @olli_gu: in una domenica che si rispetti rimani spettinata almeno fino alle cinque del pomeriggio. - tigerlilsx : @zerowidee da lontano, non lo sai? a distanza. o ha installato il chip di cui parlavano oggi a pomeriggio cinque ev… - vodkahaz_28 : RT @adoreyouxhazza: harry nella costiera amalfitana mi fa pensare troppo a somewhere in southern italy ed è inutile dirvi che è da oggi pom… - _laurarognoni_ : RT @adoreyouxhazza: harry nella costiera amalfitana mi fa pensare troppo a somewhere in southern italy ed è inutile dirvi che è da oggi pom… -