L'Inps sotto la lente della Corte dei Conti: mancate riscossioni per 140 mld, conti in rosso e rischio quota 100 (Di martedì 22 settembre 2020) I crediti contributivi non riscossi dall'Inps dal 2000 sono pari a 140,6 miliardi di euro. Lo segnala la Corte dei conti nella sua relazione sulla gestione finanziari dell'Inps nel 2018. La Corte invita anche l'Istituto a verificare se la permanenza in vigore di "quota 100" sia sostenibile per i conti. In merito alle mancate riscossione la relazione specifica come i 140 miliardi sono la cifra che rimane in carico ai soggetti incaricati del recupero delle somme (agenti della riscossione). I crediti al netto delle sospensioni e degli sgravi ammontano a 180 miliardi ma da questi vanno detratte le riscossioni che sono state pari a 39 miliardi.

