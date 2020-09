Le studentesse del liceo Socrate di Roma si ribellano:’ ‘Non è colpa nostra se cade l’occhio”. (Di martedì 22 settembre 2020) Scoppia la rivolta da parte delle studentesse del liceo Socrate di Roma, situato presso lo storico quartiere della Garbatella La rivolta, con la sua forte impronta femminista, è una conseguenza delle parole riportate dalla vicepreside a varie studentesse del liceo Socrate di Roma. Già il 14 settembre, primo giorno di scuola, la vicepreside del liceo Socrate chiama in disparte una studentessa invitandola ad avere un abbigliamento consono e a non vestire in modo provocante poiché ai docenti di sesso maschile potrebbe ‘’cadere l’occhio’’; la stessa frase è stata riportata anche ad altre studentesse del liceo; ... Leggi su zon (Di martedì 22 settembre 2020) Scoppia la rivolta da parte delledeldi, situato presso lo storico quartiere della Garbatella La rivolta, con la sua forte impronta femminista, è una conseguenza delle parole riportate dalla vicepreside a variedeldi. Già il 14 settembre, primo giorno di scuola, la vicepreside delchiama in disparte una studentessa invitandola ad avere un abbigliamento consono e a non vestire in modo provocante poiché ai docenti di sesso maschile potrebbe ‘’re l’occhio’’; la stessa frase è stata riportata anche ad altredel; ...

