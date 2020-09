Elisabetta Gregoraci svela Briatore amore ingombrante ma importante (Di martedì 22 settembre 2020) Durante la puntata che è andata in onda ieri sera Elisabetta Gregoraci, del ‘Grande Fratello Vip 5′, ha rivisto alcune sue foto. La showgirl argentina ha lasciato Soverato per poter entrare nel mondo dello spettacolo, e c’è l’ ha fatta, poi ha incontrato Flavio Briatore, con cui è stata sposata per tredici anni. Gregoraci: “Per me è sempre stato Flavio dall’inizio. Ci conoscemmo a novembre, mi chiese di passare il Natale con lui in Kenya. Io gli ho risposto: “Natale lo faccio con la mia famiglia”. Queste cose lo colpirono molto. Ho dato a lui i valori sani della vita. Aveva di tutto e di più. Gli ho dato l’amore, un figlio meraviglioso”. Dopo la separazione, l’ex coppia ha mantenuto rapporti civili per ... Leggi su people24.myblog (Di martedì 22 settembre 2020) Durante la puntata che è andata in onda ieri sera, del ‘Grande Fratello Vip 5′, ha rivisto alcune sue foto. La showgirl argentina ha lasciato Soverato per poter entrare nel mondo dello spettacolo, e c’è l’ ha fatta, poi ha incontrato Flavio, con cui è stata sposata per tredici anni.: “Per me è sempre stato Flavio dall’inizio. Ci conoscemmo a novembre, mi chiese di passare il Natale con lui in Kenya. Io gli ho risposto: “Natale lo faccio con la mia famiglia”. Queste cose lo colpirono molto. Ho dato a lui i valori sani della vita. Aveva di tutto e di più. Gli ho dato l’, un figlio meraviglioso”. Dopo la separazione, l’ex coppia ha mantenuto rapporti civili per ...

