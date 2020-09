Elezioni Terracina 2020: risultati Sindaco, liste, preferenze e consiglieri eletti (Di martedì 22 settembre 2020) risultati Elezioni Terracina 2020. Domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre si è votato a Terracina per il rinnovo del consiglio comunale. Questa mattina inizierà lo scrutinio dei voti. Leggi anche: Elezioni Terracina 2020: candidati Sindaco, liste consiglieri, quando e come si vota Elezioni comunali Terracina 2020: l’affluenza di domenica 20 settembre Alle ore 12.00 di domenica 20 settembre ha votato il 15,62 % degli aventi diritto al voto. Alle ore 19.00 di domenica 20 settembre ha votato il 35,21% degli aventi diritto al voto. Alle ore 23.00 di domenica 20 settembre ha votato il 35,21% degli aventi diritto al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020). Domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre si è votato aper il rinnovo del consiglio comunale. Questa mattina inizierà lo scrutinio dei voti. Leggi anche:: candidati, quando e come si votacomunali: l’affluenza di domenica 20 settembre Alle ore 12.00 di domenica 20 settembre ha votato il 15,62 % degli aventi diritto al voto. Alle ore 19.00 di domenica 20 settembre ha votato il 35,21% degli aventi diritto al voto. Alle ore 23.00 di domenica 20 settembre ha votato il 35,21% degli aventi diritto al ...

