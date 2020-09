Zaia, quel trionfo costruito nei mesi più duri del Covid-19 che ora impensierisce Salvini (Di lunedì 21 settembre 2020) Un successo annunciato. Era facile intuire il trionfo di Luca Zaia nelle elezioni regionali che ci hanno appena interessato. Il governatore uscente era dato tra i favoriti, ma le prime proiezioni, che lo vedono ampiamente sforare il 70% delle preferenza vanno oltre le più rosee previsioni. Un particolare che non è certo sfuggito alla rete. Zaia con oltre il 70% si aggiudica anche il triveneto e l’impero austroungarico#EXITPOLL — SatirSfaction (@SatirSfaction) September 21, 2020 Sì, perché se nel 2015 il Governatore era stato eletto con quasi il 50% delle preferenze, ora i consensi fanno segnare un vertiginoso +20% che trasformano le elezioni venete in una sorta di plebiscito. Un successo costruito durante i mesi critici del lockdown. La costruzione del ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 settembre 2020) Un successo annunciato. Era facile intuire ildi Lucanelle elezioni regionali che ci hanno appena interessato. Il governatore uscente era dato tra i favoriti, ma le prime proiezioni, che lo vedono ampiamente sforare il 70% delle preferenza vanno oltre le più rosee previsioni. Un particolare che non è certo sfuggito alla rete.con oltre il 70% si aggiudica anche il triveneto e l’impero austroungarico#EXITPOLL — SatirSfaction (@SatirSfaction) September 21, 2020 Sì, perché se nel 2015 il Governatore era stato eletto con quasi il 50% delle preferenze, ora i consensi fanno segnare un vertiginoso +20% che trasformano le elezioni venete in una sorta di plebiscito. Un successodurante icritici del lockdown. La costruzione del ...

