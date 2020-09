"Miss Europa?". Franceska Pepe cazziata e svergognata. Signorini esplode in diretta (Di martedì 22 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip 5, mai visto un Alfonso Signorini così. Il conduttore perde le staffe con Franceska Pepe e la annienta in diretta. La modella stava litigando con Tommaso Zorzi, è un fiume in piena di contraddizioni e Signorini cerca di interromperla, ma quella non lo ascolta e continua imperterrita. Il conduttore va su tutte le furie e inizia a urlare: “Pepe, Pepeeee, Pepeee” però non c'è verso. La ragazza lo ignora e Signorini esplode: “Pepeee, sei una grande maleducata! Impara a parlare quando ti viene data la parola. Basta, hai parlato anche tanto. L'educazione prima di tutto”. Franceska risponde di nuovo e ... Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip 5, mai visto un Alfonsocosì. Il conduttore perde le staffe cone la annienta in. La modella stava litigando con Tommaso Zorzi, è un fiume in piena di contraddizioni ecerca di interromperla, ma quella non lo ascolta e continua imperterrita. Il conduttore va su tutte le furie e inizia a urlare: “eee,ee” però non c'è verso. La ragazza lo ignora e: “ee, sei una grande maleducata! Impara a parlare quando ti viene data la parola. Basta, hai parlato anche tanto. L'educazione prima di tutto”.risponde di nuovo e ...

