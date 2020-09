GF Vip | Fausto Leali verso la squalifica

(Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo le ultime dichiarazioni il concorrente potrebbe essereto, da alcuni giorni nella casa del “Grande Fratello Vip” sta facendo discutere a causa di alcune sue dichiarazioni. Secondo ‘Blogo Tv’, nella puntata in onda questa sera su Canale 5, l’artista verràto e costretto ad abbandonare il reality a meno di una settimana dall’inizio del programma.prima si è lasciato andare ad alcune discutibili affermazioni su Benito Mussolini e nelle ultime ore parlando con Enock Balotelli, fratello di Mario, ha parlato di razze e ha usato il termine negro. Il concorrente è stato subito redarguito dagli altri concorrenti e in rete si è scatenato un putiferio con molti utenti che chiedevano provvedimenti ...

Espulsione al GFVip, un concorrente rischia veramente di finire fuori dalla casa più famosa della televisione per alcune parole davvero molto forti. Fausto Leali è uno dei personaggi più amati del pat ...È ancora polemica su Fausto Leali dopo le sue esternazioni sul fascismo e su Benito Mussolini. In serata, infatti, il cantante si è addentrato in un altro discorso sdrucciolevole che rischia di riport ...Fausto Leali torna a fare discutere. Il cantante e concorrente del Grande Fratello Vip ha suscitato nuove polemiche all’interno della Casa del reality. Tanto che sui social gli utenti chiedono la sua ...