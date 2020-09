Enel | CFO De Paoli co-presidente della task force del Global Compact ONU

(Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Alberto De, Chief Financial Officer di, partecipa oggi al lancio mondiale dei ‘CFO Principles for Integrated SDG Investments and Finance’ nel corso del Private Sector Forum deldelle Nazioni Unite (UNGC). I CFO Principles sono un insieme di quattro valori il cui scopo è indicare alle imprese come allineare le proprie strategie di finanza d’impresa agli impegni di sostenibilità, al fine di creare un impatto reale rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (SDG). La CFO, di cui il CFO diè co-, si è incontrata a margine75a Assemblea generale dell’ONU, riunendo tutti i membri ...

(Teleborsa) - Alberto De Paoli, Chief Financial Officer di Enel, partecipa oggi al lancio mondiale dei 'CFO Principles for Integrated SDG Investments and Finance' nel corso del Private Sector Forum del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC). I CFO Principles sono un insieme di quattro valori il cui scopo è indicare alle imprese come allineare le proprie strategie di finanza d'impresa agli impegni di sostenibilità, al fine di creare un impatto reale rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU (SDG). La CFO Taskforce, di cui il CFO di Enel è co-presidente, si è incontrata a margine della 75a Assemblea generale dell'ONU.