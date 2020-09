Calciomercato Milan: obiettivo Nastasic per la difesa (Di lunedì 21 settembre 2020) Calciomercato Milan: l’ultimo nome per la difesa rossonera è quello di Matija Nastasic, attualmente in forza allo Schalke 04 Il Milan è alla ricerca di un difensore visti i tanti infortuni che hanno colpito quel reparto. Secondo Gianluca Di Marzio l’ultimo nome per la difesa rossonera è quello di Matija Nastasic, centrale 27 dello Schalke 04. Il club tedesco potrebbe valutare di cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Contatti avviati fra le parti, che continueranno a trattare per trovare l’intesa su tutti gli aspetti. Il difensore conosce la Serie A visto che ci ha giocato con la maglia della Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020): l’ultimo nome per larossonera è quello di Matija, attualmente in forza allo Schalke 04 Ilè alla ricerca di un difensore visti i tanti infortuni che hanno colpito quel reparto. Secondo Gianluca Di Marzio l’ultimo nome per larossonera è quello di Matija, centrale 27 dello Schalke 04. Il club tedesco potrebbe valutare di cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Contatti avviati fra le parti, che continueranno a trattare per trovare l’intesa su tutti gli aspetti. Il difensore conosce la Serie A visto che ci ha giocato con la maglia della Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato #Milan, #Nastasic nuovo nome per la difesa Trattativa avviata con lo #Schalke04 - DiMarzio : #Calciomercato | #Spezia, pressing su #Pobega del #Milan - DiMarzio : #Milan, le parole di #Maldini sul #calciomercato e non solo - calciomercatoit : ?? #Milan - Per la difesa spunta anche #Nastasic: la situazione ?? #CMITmercato - FraPolll2 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Milan, idea #Torreira per il centrocampo. Il #Lione su #Paquetà e l'ipotesi #Depay -