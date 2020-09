The Witcher conquista Lady Gaga con uno strigo che appare nel suo ultimo video '911' (Di domenica 20 settembre 2020) Incredibile ma vero: l'ultimo music video di Lady Gaga, dedicato al suo nuovo singolo "911", contiene al suo interno una palese citazione al mondo di The Witcher. Si tratta, molto semplicemente, di una persona vestita come uno strigo, con tanto di medaglione da lupo (lo stesso di Geralt di Rivia), difficile da non notare.Molti non hanno notato subito la citazione, forse perché troppo distratti da Lady Gaga, dalla sua canzone e dai costumi di tutti gli altri personaggi, decisamente molto più appariscenti, ma qualcuno di importante l'ha notato: l'account Twitter ufficiale di The Witcher, il quale non ha esitato a ricondividere il video di Lady Gaga, accogliendo la cantante ... Leggi su eurogamer (Di domenica 20 settembre 2020) Incredibile ma vero: l'musicdi, dedicato al suo nuovo singolo "911", contiene al suo interno una palese citazione al mondo di The. Si tratta, molto semplicemente, di una persona vestita come uno, con tanto di medaglione da lupo (lo stesso di Geralt di Rivia), difficile da non notare.Molti non hanno notato subito la citazione, forse perché troppo distratti da, dalla sua canzone e dai costumi di tutti gli altri personaggi, decisamente molto più appariscenti, ma qualcuno di importante l'ha notato: l'account Twitter ufficiale di The, il quale non ha esitato a ricondividere ildi, accogliendo la cantante ...

