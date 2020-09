Sassuolo Cagliari, i convocati di De Zerbi: out Boga (Di domenica 20 settembre 2020) Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Cagliari Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha diramato la lista dei convocati in vista del match casalingo di oggi alle 18:00 contro il Cagliari. Non ce la fa Boga che non sarà della partita. PORTIERI 47 Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO 63 Stefano TURATI DIFENSORI 2 MARLON 5 Kaan AYHAN 6 ROGERIO 17 Mert MÜLDÜR 21 Vlad CHIRICHES 22 Jeremy TOLJAN 31 Gian Marco FERRARI 77 Giorgos KYRIAKOPOULOS CENTROCAMPISTI 10 Filip DJURICIC 14 Pedro OBIANG 23 Junior TRAORE 44 Andrea GHION 68 Mehdi BOURABIA 73 Manuel LOCATELLI ATTACCANTI 9 Francesco ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Roberto Deha diramato la lista deiin vista della partita contro ilRoberto De, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista del match casalingo di oggi alle 18:00 contro il. Non ce la fache non sarà della partita. PORTIERI 47 Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO 63 Stefano TURATI DIFENSORI 2 MARLON 5 Kaan AYHAN 6 ROGERIO 17 Mert MÜLDÜR 21 Vlad CHIRICHES 22 Jeremy TOLJAN 31 Gian Marco FERRARI 77 Giorgos KYRIAKOPOULOS CENTROCAMPISTI 10 Filip DJURICIC 14 Pedro OBIANG 23 Junior TRAORE 44 Andrea GHION 68 Mehdi BOURABIA 73 Manuel LOCATELLI ATTACCANTI 9 Francesco ...

