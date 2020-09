Salgono a 103 i casi di Covid-19 alla Missione Speranza e Carità | riunione in Prefettura

infoitinterno : Coronavirus, salgono a 103 i positivi nella Missione di Biagio Conte a Palermo - infoitinterno : Coronavirus - Salgono a 103 i positivi nelle strutture della 'Missione Speranza e Carità' di Biagio Conte - infoitinterno : Il focolaio nella missione di Biagio Conte: salgono a 103 i casi di coronavirus - infoitinterno : Covid, si allarga focolaio nella Missione S. e Carità: casi salgono a 103 - infoitinterno : Covid. Cresce la paura a Palermo. Salgono a 103 i positivi nella Missione di Biagio Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Salgono 103

Urne chiuse dopo la prima giornata elettorale, si riprende domattina. Alle 23 l'affluenza per la votazione sul referendum nell'intera provincia di Novara è arrivata al 38,49%. Così nei maggiori centri ...(ANSA) - ANCONA, 20 SET - Sono scesi a 24 i ricoverati per covid nelle Marche nelle ultime 24ore, uno in meno rispetto al giorno precedente. Due si trovano in terapia intensiva a Marche Nord, gli altr ...Numeri in calo rispetto a ieri, quando le vittime erano state 24 e l'incremento dei casi era stato di 1.638. Nuova impennata in Sardegna: 72 casi nelle ultime 24 ore Scendono i numeri relativi alla pa ...