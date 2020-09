Inseguiti dopo aver rubato un bancomat cadono in un dirupo, gravi 3 ladri (Di domenica 20 settembre 2020) AGI - Nella notte tra sabato e domenica una banda di malviventi ha divelto un bancomat collocato lungo via del Faro nella frazione balneare fasanese di Torre Canne (Brindisi). I banditi lo hanno caricato su un'auto, mentre su un'altra è salito il resto della banda e poco dopo sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri. È iniziato un lungo inseguimento con la gazzella dei militari dell'Arma, che ha costretto i malviventi a sfondare la sbarra metallica posta all'ingresso di un viale che conduce ad una struttura ricettiva e a proseguire la fuga nelle campagne. dopo aver sfondato un muretto interpoderale, però, i banditi, intuendo di non avere possibilità di seminare i carabinieri, hanno abbandonato le due auto, proseguendo la fuga a piedi. Nel buio della notte non si ... Leggi su agi (Di domenica 20 settembre 2020) AGI - Nella notte tra sabato e domenica una banda di malviventi ha divelto un bancomat collocato lungo via del Faro nella frazione balneare fasanese di Torre Canne (Brindisi). I banditi lo hanno caricato su un'auto, mentre su un'altra è salito il resto della banda e pocosono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri. È iniziato un lungo inseguimento con la gazzella dei militari dell'Arma, che ha costretto i malviventi a sfondare la sbarra metallica posta all'ingresso di un viale che conduce ad una struttura ricettiva e a proseguire la fuga nelle campagne.sfondato un muretto interpoderale, però, i banditi, intuendo di none possibilità di seminare i carabinieri, hanno abbandonato le due auto, proseguendo la fuga a piedi. Nel buio della notte non si ...

Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, domenica 20 settembre 2020. Il Manchester City è alla ricerc ...

Moto2 | Gp Misano 2 Gara: Bastianini show, Bezzecchi secondo

Moto2 Gp Misano Emilia Romagna Gara – Enea Bastianini si aggiudica il Gran premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, ottava tappa del Motomondiale 2020 classe Moto2. Alla prima ripartenza ...

La Ciclismo Cup dopo l’Appennino: UAE e Ulissi ad un passo dal successo

Il Giro dell’Appennino disputatosi ieri era valido anche come penultima prova della Ciclismo Cup che si concluderà tra poco più di un mese con il Giro di Sardegna. Sebbene la matematica tenga ancora t ...

