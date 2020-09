Il Psg è tornato a vincere: 3-0 contro il Nizza (Di domenica 20 settembre 2020) Seconda vittoria in Ligue 1 per il Paris Saint-Germain. Dopo aver perso contro Lens e Marsiglia, ma aver vinto contro il Metz, i parigini impongono in casa del Nizza: 0-3 il risultato finale. Sblocca Mbappé al 38′ su calcio di rigore, raddoppia Di Maria nei minuti di recupero del primo tempo e chiude Marquinhos al 66′. Foto: Twitter Psg L'articolo Il Psg è tornato a vincere: 3-0 contro il Nizza proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) Seconda vittoria in Ligue 1 per il Paris Saint-Germain. Dopo aver persoLens e Marsiglia, ma aver vintoil Metz, i parigini impongono in casa del: 0-3 il risultato finale. Sblocca Mbappé al 38′ su calcio di rigore, raddoppia Di Maria nei minuti di recupero del primo tempo e chiude Marquinhos al 66′. Foto: Twitter Psg L'articolo Il Psg è: 3-0ilproviene da Alfredo Pedullà.

In un anno Mattia De Sciglio era già stato venduto, quasi, per due volte: prima al Paris Saint-Germain, poi alla Roma. Maurizio Sarri un anno fa ha fatto saltar ...

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Koulibaly rimane la chiave delle strategie del Napoli e al suo procuratore Fali Ramadani che ha un ruolo anche di intermediario con il Manchester ...

MILANO. I top club italiani stringono i tempi in vista dell'avvio della nuova stagione. La Roma è sul punto di incassare il sì di Milik, da tempo fuori dai programmi di Rino Gattuso e del Napoli.... M ...

