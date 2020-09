Guadagnino riformatta lo sguardo | i colori | l’identità | il genere | gli articoli la e il

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 20 settembre 2020) New York - Non è la (o il) barbablù di Richard Burton nella folktale scritta da Maria Pia Fusco, Di Concini e Dmytryk nel ’72. Ha lo smalto più nero (o giallo) di un mosquito di Filip Jan Rymsza. Indossa il maglione di un color arancio che somiglia a una piccola notazione a margine della United Artists sulle Silly Symphonies, quando Disney combinava ancora rosso-arancio, prima dell’era dello ‘splendore visivo’. Fraser (Jack Dylan Grazer, ologramma dodicenne di Timothée Chamalet in Beautiful Boy) ha 14 anni. Arriva in Italia da una “vita perfetta a New York”. Capello biondo platino, come Justin Bieber, come Lucky Blue Smith, come Virna Lisi in 35 millimetri, tra Lemmon, Curtis e Sinatra. Le sue mamme sono Chloë Sevigny e Alice Braga; una delle due, Sarah/Sevigny sta per diventare colonnello. La base militare dove hanno ...