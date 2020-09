F1, GP Emilia Romagna: a Imola potranno entrare 13.147 spettatori ogni giornata (Di domenica 20 settembre 2020) Imola ritorna nel calendario mondiale di Formula 1 e lo fa con una notizia davvero importante per tutti gli appassionati italiani. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, teatro di grandi sfide del passato, nel weekend del 31 ottobre-1° novembre potrà ospitare 13.147 spettatori in ogni giornata. Dopo 14 anni dall’ultima volta, dunque, Imola ritornerà protagonista con l’inedito Gran Premio dell’Emilia Romagna e i biglietti saranno disponibili da martedì 22 settembre con la prevendita che comincerà alle ore 18:00 online sul sito ticketone-it. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020)ritorna nel calendario mondiale di Formula 1 e lo fa con una notizia davvero importante per tutti gli appassionati italiani. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, teatro di grandi sfide del passato, nel weekend del 31 ottobre-1° novembre potrà ospitare 13.147in. Dopo 14 anni dall’ultima volta, dunque,ritornerà protagonista con l’inedito Gran Premio dell’e i biglietti saranno disponibili da martedì 22 settembre con la prevendita che comincerà alle ore 18:00 online sul sito ticketone-it.

