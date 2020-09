Elezioni regionali | Galletti | Ho votato | zero code e nessun disagio

you_trend : ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9%… - you_trend : ?? Aprono in questo momento i seggi per votare al #referendum costituzionale e alle elezioni #regionali,… - TeresaBellanova : Il 20 e 21 settembre alle elezioni regionali sosteniamo i riformisti, sosteniamo chi vuole investire nel futuro del… - VallEtrusca : RT @CBugliano: ?? AFFLUENZA ALLE URNE ALLE ORE 12.00 NEL COMUNE DI BUGLIANO Referendum Costituzionale 15,13% Elezioni Regionali 14,37% Nell… - mazzettam : RT @you_trend: ??? Province con affluenza più bassa al #referendum, ore 12: ?? Con elezioni regionali: Taranto 11,9% Foggia 11,9% Caserta… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali

Corriere della Sera

Oggi e domani urne aperte per le elezioni regionali, e per il referendum costituzionale, confermativo, sulla riduzione del numero dei parlamentari. Le urne saranno aperte oggi (domenica 20 settembre), ...Alle elezioni regionali e al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari - e anche per le suppletive del Senato in 57 Comuni, tra cui non Verona, e nelle amministrative - possono votare i ...Urne aperte per il rinnovo del Consiglio Regionale, per il Referendum e per i dodici Comuni irpini chiamati al voto amministrativo. Alle ore 12:00 l’affluenza registrata è la seguente: ...