Cessione Trapani, Comitato dà ultimatum a Petroni (Di domenica 20 settembre 2020) Non è ancora chiaro chi saranno i nuovi proprietari del Trapani Calcio. Il passaggio del 10% delle quote a Gianluca Pellino, annunciato dallo stesso imprenditore romano, sembra non essere l'unica strada che sta percorrendo il gruppo Alivision attuale proprietario del club. Fabio Petroni pare che abbia ancora in essere una trattativa per la Cessione del club con il Comitato "C'è chi il Trapani lo ama". Proprio il sodalizio rappresentato dall'avv. Castelli questa mattina ha fatto sapere attraverso una nota che è stata fissata una deadline. Questo il comunicato:"Il Comitato "C'è chi il Trapani lo ama attenderà fino alle 12 di oggi la sottoscrizione da parte di Alivision della ...

