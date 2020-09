Torta al profumo d’autunno | Ricetta golosa e aromatica

(Di sabato 19 settembre 2020) Con questaald’autunno, questa stagione non sarà più la stessa! Dall’arancia alla zucca, passando per il cioccolato e tanto altro. Che aspettate? Se volete aspettarvi qualcosa di inaspettato, provate questa ottimaald’autunno! Un tripudio di sapori e odori che fanno pensare all’autunno, dalla zucca all’aroma dell’arancia che nasconderà nascosta … L'articoloald’autunnoproviene da www.meteoweek.com.

hazxwolves : mamma sta facendo la torta salata e sto morendo di fame perché c’è profumo ovunque voglio: morire - EsperimentidiMG : ?????????? ???? ?????????????? ???? ?????????????? ???? ???????????? ?? Fresca, cremosa, profumatissima e senza 1 grammo di farina! Buon #mercoledì… - NadiaRinaudo : @gennycolor L'odore del mare, il profumo delle lenzuola pulite, l'erba appena tagliata, la torta di mele, il tabacc… - Rosarossa4ever : Il profumo di una torta appena sfornata.. Mi scatena ricordi pieni di spensierato amore - _whalien13 : Che poi invece di spegnere le candeline su una torta che tanto non posso mangiare ho acceso e spento questa... e qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Torta profumo

MeteoWeek

Con questa torta al profumo d’autunno, questa stagione non sarà più la stessa! Dall’arancia alla zucca, passando per il cioccolato e tanto altro. Che aspettate? Se volete aspettarvi qualcosa di inaspe ...Fiori veri, croquembouche, creative cheescake, cupcake, torte squadrate: liberate la fantasia per il giorno del sì (e per il fatidico momento del taglio della torta nuziale!). Scoprite qui sotto 5 ide ...La Torta al Cioccolato al latte, fondente o bianco è da sempre il dolce più amato da grandi e bambini, per questo oggi vi presentiamo la ricetta dello chef Gordon Ramsay che ci offe una versione chic ...