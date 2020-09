Scuola. Unità Crisi Lazio: chiusura “De Merode” decisa da Istituto (Di sabato 19 settembre 2020) “In merito alla situazione del Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode la ASL Roma 1 ha comunicato che le persone identificate come contatti di caso COVID confermato sono circoscritte alla classe del ragazzo e ai rapporti piu’ stretti”. Lo comunica l’Unita’ di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. “Nessuna indicazione e’ stata data di chiusura dell’intero Istituto. Il provvedimento di chiusura fino all’1 ottobre e’ stato preso in modo autonomo dal San Giuseppe-De Merode”. Leggi su romadailynews (Di sabato 19 settembre 2020) “In merito alla situazione del Collegio San Giuseppe –De Merode la ASL Roma 1 ha comunicato che le persone identificate come contatti di caso COVID confermato sono circoscritte alla classe del ragazzo e ai rapporti piu’ stretti”. Lo comunica l’Unita’ diCOVID-19 della Regione. “Nessuna indicazione e’ stata data didell’intero. Il provvedimento difino all’1 ottobre e’ stato preso in modo autonomo dal San Giuseppe-De Merode”.

