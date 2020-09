La seconda ondata Covid colpisce la Francia: 13.498 e 26 morti in un giorno (Di sabato 19 settembre 2020) Cronache del virus che era dato per clinicamente inesistente: per il secondo giorno consecutivo sono oltre 13mila i nuovi casi di coronavirus registrati in Francia in 24 ore. Secondo il consueto ... Leggi su globalist (Di sabato 19 settembre 2020) Cronache del virus che era dato per clinicamente inesistente: per il secondoconsecutivo sono oltre 13mila i nuovi casi di coronavirus registrati inin 24 ore. Secondo il consueto ...

Ultime Notizie dalla rete : seconda ondata Le differenze tra la prima e la seconda ondata del Covid AGI - Agenzia Italia Borsa: listini Ue a picco per paura di nuovi lockdown, Milano -3%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 set - Borse europee sempre piu' giu', mentre i dati sulla seconda ondata di contagi da Covid 19 fanno temere nuovi lockdown. In Francia, oltre la meta' dei ...

Covid e riciclaggio, i titoli delle banche affondano in Borsa

AGI - Titoli bancari in caduta per le rivelazioni su transazioni sospette a livello mondiale. In una giornata in cui la seconda ondata di coronavirus è partita anche sui mercati finanziari. Il trend r ...

Covid-19 dilaga: la metà dei dipartimenti della Francia dichiarato zona rossa

La seconda ondata è arrivata rapidamente con una impennata di casi e punte di quasi 15 mila contagiati al giorno e molti morti. Adesso a causa della recrudescenza dell'emergenza coronavirus, oltre la ...

