Una pena ridotta perchè lo stupratore era "esasperato dalla condotta troppo disinvolta della donna". Sta facendo molto discutere la motivazione che ha portato ad uno sconto di pena per il 63enne rumeno, accusato dello stupro della 43enne connazionale convivente a Vimercate, in provincia di Monza. I fatti risalgono all'8 giugno 2019, e precisamente a ridosso … L'articolo La compagna "andava con altri uomini", pena ridotta per lo stupratore. Una sentenza che fa discutere NewNotizie.it.

