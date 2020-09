GF Vip, Alba Parietti risponde alla De Blanck: «Hai ragione, io sono una grandissima str0nza!» (Di sabato 19 settembre 2020) Alfonso Signorini Alba Parietti ha battuto un colpo. A seguito dell’uscita di Patrizia De Blanck che in settimana l’aveva definita una str0nza, l’opinionista è intervenuta durante la puntata di ieri sera di Grande Fratello Vip, non solo per commentare l’entrata nella casa del figlio Francesco Oppini, ma anche per rispondere alla contessa. Quest’ultima, rivedendo il filmato incriminato, ha confermato quanto detto in settimana e ribadito l’antipatia verso una persona che a detta sua non è ben vista da tutti. Ecco che, poco dopo, arriva una telefonata in diretta, è proprio la Parietti. “Io vorrei sapere una cosa, Patrizia De Blanck: chi ti ha detto che io sono una str0nza? Vuol dire che in ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 19 settembre 2020) Alfonso Signoriniha battuto un colpo. A seguito dell’uscita di Patrizia Deche in settimana l’aveva definita una str0nza, l’opinionista è intervenuta durante la puntata di ieri sera di Grande Fratello Vip, non solo per commentare l’entrata nella casa del figlio Francesco Oppini, ma anche perrecontessa. Quest’ultima, rivedendo il filmato incriminato, ha confermato quanto detto in settimana e ribadito l’antipatia verso una persona che a detta sua non è ben vista da tutti. Ecco che, poco dopo, arriva una telefonata in diretta, è proprio la. “Io vorrei sapere una cosa, Patrizia De: chi ti ha detto che iouna str0nza? Vuol dire che in ...

