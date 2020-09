Covid, picco contagi: ipotesi zone rosse. Iss: «Segnali di allerta» (Di sabato 19 settembre 2020) Se l?Europa è tornata a marzo già da qualche giorno, l?Italia da ieri ha fatto un lungo salto indietro fino al 1 maggio e ai suoi quasi duemila nuovi malati registrati in un... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 19 settembre 2020) Se l?Europa è tornata a marzo già da qualche giorno, l?Italia da ieri ha fatto un lungo salto indietro fino al 1 maggio e ai suoi quasi duemila nuovi malati registrati in un...

romi_andrio : RT @BI_Italia: 'Le persone con demenza stanno morendo non solo per il virus, ma anche per la stessa strategia di isolamento che dovrebbe pr… - zazoomblog : Covid picco contagi: ipotesi nuove zone rosse. Iss: «Segnali di allerta» - #Covid #picco #contagi: #ipotesi - merkaba55757649 : RT @testadecasso: @GiovanniToti tutto sotto controllo no? picco raggiunto una settimana fa e regione covid free.. - chiacchiere + tamponi - CostanzaSperan1 : RT @testadecasso: @GiovanniToti tutto sotto controllo no? picco raggiunto una settimana fa e regione covid free.. - chiacchiere + tamponi - umbertoliuzzo : RT @Lasiciliaweb: Covid, picco di casi in Sicilia: +179 CLICCA PER LEGGERE -